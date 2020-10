I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, nell’ambito del dispositivo predisposto al

fine di garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza di prodotti

connessi all’emergenza epidemiologica in corso, hanno eseguito un controllo nei confronti

di una società operante nel Comune di Calderara di Reno.

In particolare, i militari in forza al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna, hanno

sottoposto a sequestro amministrativo oltre 36.000 dispositivi di protezione individuale

mascherine, del tipo FFP2, in quanto immesse in commercio senza la necessaria marcatura

CE e nonostante la mancata autorizzazione da parte dell’INAIL alla vendita in deroga,

secondo quanto disposto dall’attuale normativa di cui all’art. 15 del D.L. 18/2020.

L’attività è scaturita da una preliminare analisi di rischio sui soggetti che non hanno ottenuto dall’INAIL la succitata autorizzazione per la produzione e/o la vendita in deroga e che ha consentito di riscontrare le violazioni alla vigente normativa di settore.

Il rappresentante legale della società rivenditrice dei prodotti sequestrati sarà segnalato alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’irrogazione delle

previste sanzioni amministrative.

L’operazione testimonia, ancora una volta, l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della

salute dei cittadini e dell’economia nazionale nel particolare momento che sta vivendo il

Paese.