I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un graffitaro italiano di 30 anni, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. E’ successo alle 18:45 di ieri, quando la Centrale ha ricevuto la segnalazione di un ristoratore di via Mascarella che riferiva di aver sorpreso un uomo a imbrattare il muro esterno del suo locale, ripulito di recente da altre scritte e graffiti fatti in precedenza.

Rintracciato dai militari sulle scalinate del Parco della Montagnola, il graffitaro è stato trovato in possesso di uno zaino contenente delle bombolette spray di vernice. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna.