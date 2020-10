L’aumento dei casi di persone trovate positive al Covid-19 nei giorni scorsi a Castelnovo di Sotto è dovuto ai risultati di un’indagine epidemiologica mirata, realizzata dal Servizio Igiene pubblica dell’Ausl, dopo che era emersa la presenza di alcuni positivi tra i frequentatori del Centro sociale Bocciodromo di via Petrarca. Dal momento che il luogo risulta essere sensibile, sia considerata l’età delle persone che lo frequentano, sia perché è un luogo di aggregazione, nella mattinata di lunedì 19 ottobre l’Ausl ha effettuato, per motivi precauzionali, una serie di tamponi proprio al Bocciodromo. Sono stati convocati sia i frequentatori abituali, sia coloro che, in base ai registi accuratamente compilati dai gestori, erano passati da quel luogo, anche se non avevano avuto contatti diretti con i casi positivi che erano stati individuati nelle settimane scorse tra gli habitue del centro sociale.

Gli esami sono stati svolti su 140 persone. I positivi sono risultati essere 25, tutti asintomatici. A questo punto L’Ausl ha provveduto all’ulteriore tracciamento dei contatti di questi ultimi positivi. L’esito di quest’altra indagine epidemiologica ha portato alla scoperta di altre 5 persone asintomatiche, ma positive al Covid-19.

Questa indagine si è affiancata ai normali controlli che il Servizio di Igiene pubblica effettua su persone sintomatiche e su chi sia entrato in contatto con esse.