Charles Leclerc domani alle 13.10 locali (14.10 CET) prenderà il via dalla seconda fila nel 17mo Gran Premio del Portogallo in programma all’Autòdromo Internacional do Algarve. Questo è stato il verdetto della serratissima qualifica che lo ha visto sfiorare addirittura la terza posizione. Meno bene Sebastian Vettel che non è andato oltre il 15° posto.

Lewis Hamilton partirà invece davanti a tutti. Il pilota anglo-caraibico della Mercedes, leader del Mondiale, conquista la pole numero 97 della carriera – la nona stagionale – fermando all’ultimo tentativo il cronometro a 1’16″552. Beffato per poco più di un decimo il compagno di squadra Valtteri Bottas, che lo affiancherà in prima fila, mentre alle spalle delle due Mercedes ci saranno Max Verstappen su Red Bull e appunto Leclerc; alle sue spalle la Racing Point di Sergio Perez e l’altra Red Bull guidata da Alexander Albon. A completare la top ten, poi, ecco le due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris, l’Alpha Tauri di Gasly e la Renault di Ricciardo.