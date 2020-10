ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di 13 anni.

Denunciate 13 persone per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Postale di Trieste e Udine, coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. Disposta dalla Procura presso il Tribunale di Trieste, nell´ambito del contrasto alla pedopornografia online, ha portato all´esecuzione di 11 decreti di perquisizione in 6 regioni italiane e alla denuncia di tredici persone, ritenute responsabili di detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Rinvenute numerose chat in cui i pedofili si scambiavano materiale.

(ITALPRESS).