Domenica 25 ottobre 2020 ore 18.00 il Roller Hockey Scandiano affronterà in trasferta il Trissino per la terza giornata del campionato Nazionale serie A1.

Il Trissino è una squadra tra le più forti del Campionato e sicuramente una delle candidate allo scudetto. L’intera rosa del Trissino è di altissimo livello; troviamo infatti tra i tanti nomi importanti il Capitano carismatico Joao Pinto, ex del Lodi e dello Sporting Lisbona, il bomber Malagoli, “Caio” Do Carmo Oliveira, sicuramente colonna portante del Trissino in questa stagione e l’uomo che potrà far fare il salto di qualità alla squadra nonché l’acquisto più interessante del mercato estivo, oltre all’estro dei “giovani” fratelli Gavioli e al fantasioso Scuccato. La squadra è guidata da Nunes Resende, allenatore che da quando siede sulla panchina di una squadra italiana ha dimostrato coi risultati ottenuti di essere di altissimo livello.

L’incontro sarà per lo Scandiano sicuramente proibitivo, ma per i rosso blu sarà sicuramente un’occasione per confrontarsi con una squadra di altissimo livello e un valido test circa la crescita maturata.

L’Allenatore dello Scandiano Barbieri: “In vista di questa difficile partita, ci siamo allenati tanto di più rispetto alla settimana precedente sia in termini di intensità che di qualità. Abbiamo cercato di esaminare gli errori commessi col Sarzana, e portare avanti il programma prefissato.

Dal Trissino temo più di tutto l’intensità perché hanno una rosa di otto giocatori che possono ruotare e possono giocare senza difficoltà, sempre freschi e al massimo delle loro capacità.

So che è un’onda lunga che ci porta a giocare partite importanti e ci impone di ritrovare l’equilibrio che abbiamo avuto col Lodi in amichevole e col Correggio in campionato. Sicuramente andiamo a Trissino per giocare la nostra partita consapevoli che rispetto a Sarzana abbiamo visto notevoli miglioramenti.”

Per il Roller Hockey Scandiano sarà una prova importante e impegnativa, ma sicuramente in ogni caso utile nel percorso della squadra.