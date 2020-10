Sono stati prorogati i termini per partecipare al bando per la selezione di opere d’arte acquistabili da parte della Regione attraverso premi-acquisto. Le candidature possono essere presentate fino alle ore 13 di martedì 10 novembre 2020. Inoltre, il bando viene aperto ai cittadini di ogni nazionalità, artisti operanti in Emilia-Romagna, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti.

Obiettivo della Regione è quello di sostenere la creatività artistica, in questa fase emergenziale di grande criticità per il settore, attraverso l’acquisizione di opere d’arte realizzate in particolare da giovani che operino in Emilia-Romagna.

Le opere premiate saranno aggiunte all’ampia collezione d’arte regionale, e almeno tre quarti dei “premi-acquisto” saranno riservati ad artisti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. Per il 2020 saranno assegnati 36 premi-acquisto, dell’importo di 4.950 euro ciascuno, al netto delle imposte di legge.

Per la selezione degli artisti meritevoli di assegnazione, la Giunta ha incaricato una giuria formata da tre esperti di riconosciuta competenza. Si tratta di Gloria Bartoli, vicedirettrice artistica di Arte Fiera, Walter Guadagnini, docente di Storia dell’arte contemporanea e di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria. La Giuria ha già definito i requisiti di partecipazione e i criteri per la selezione di artisti e opere d’arte, che sono stati integralmente recepiti nell’invito a presentare le candidature.

Il bando

I premi-acquisto potranno essere assegnati ad artisti operanti in Emilia-Romagna, in possesso della cittadinanza italiana o altra nazionalità.

I premi-acquisto potranno essere assegnati sia ad artisti singoli che a collettivi che operino in una o più delle seguenti forme d’arte: pittura, disegno, scultura, fotografia, videoarte.

La candidatura potrà essere presentata, corredate dei documenti richiesti, fino alle alle ore 13 di martedì 10 novembre 2020 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it. Le candidature presentate a partire dal 19 ottobre restano valide, fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle modalità di presentazione previste dal bando.

La selezione avverrà sulla base del curriculum vitae dell’artista nonché delle immagini delle opere presentate contestualmente alla candidatura.

Per richiedere ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo e-mail: operedarte@regione.emilia-romagna.it