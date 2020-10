Ti muovi in monopattino? Ricordati che la velocità massima che puoi raggiungere è di 25 chilometri orari, che diventano 6 nelle aree pedonali. Hai meno di 18 anni? Devi mettere il casco. In generale, poi, non puoi transitare sotto i portici e, se circoli dopo il tramonto o in caso di scarsa visibilità, devi usare il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità e accendere le luci sul mezzo. Infine, quando parcheggi il monopattino elettrico, fallo con coscienza e responsabilità: è vietato abbandonare il mezzo sui marciapiedi, in mezzo alla strada o in altre posizioni che rappresentino un intralcio e un pericolo per la circolazione.

Sono alcune delle informazioni che gli operatori della Polizia locale di Modena forniranno domenica 25 ottobre, dalle 14.30 alle 19, in occasione del momento informativo organizzato per sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo del monopattino elettrico.

In piazza Matteotti sarà allestito un gazebo dove gli operatori saranno dotati di un monopattino per illustrare i requisiti tecnici e le regole di utilizzo dei mezzi a propulsione prevalentemente elettrica. Gli agenti forniranno informazioni e risponderanno alle domande, verrà proiettato un video sull’uso dei monopattini e saranno distribuiti volantini informativi.

L’iniziativa segue quelle già realizzate nei mesi scorsi in piazza Roma e al Novi Sad, e proseguirà anche prossimamente nelle aree più frequentate del centro storico in particolare dai giovani modenesi, principali destinatari del progetto attivato dal Comando di via Galilei. L’obiettivo della campagna di informazione è veicolare i corretti comportamenti sul nuovo mezzo di micro-mobilità di proprietà o noleggiato che, dopo l’equiparazione normativa alle biciclette, ha incontrato grande diffusione anche in città. Conoscere le regole di condotta del monopattino elettrico, equiparato alla bicicletta, contribuisce a ridurre il rischio di rimanere coinvolti in incidenti stradali e di incorrere in sanzioni.

Sul tema del parcheggio dei monopattini, nei giorni scorsi, inoltre, il Comune si è confrontato anche con gli operatori autorizzati a sperimentare il servizio di noleggio dei monopattini a Modena. In particolare, gli operatori sono stati invitati a una maggiore collaborazione rispetto al rapido riposizionamento dei mezzi eventualmente parcheggiati in modo irregolare. Anche attraverso la verifica delle foto del mezzo parcheggiato, che gli utenti sono tenuti a inviare per chiudere la corsa, è stato chiesto alle società che offrono il servizio di intervenire in tempi brevi (20-30 minuti) per spostare i monopattini che dovessero essere d’intralcio o creare problemi di sicurezza. Gli stessi gestori del servizio si sono impegnati a promuovere.

IL VADEMECUM PER CHI LI GUIDA

È vietato usare il telefono cellulare durante la marcia in monopattino e vanno mantenute entrambe le mani sul manubrio del mezzo, a eccezione che si debba segnalare la manovra di svolta. È vietato trainare o farsi trainare e non è consentito trasportare altre persone, cose o animali. Non si può procedere affiancati in più di due ed è comunque obbligatorio viaggiare su un’unica fila se le condizioni del traffico lo richiedono. Quando presente, è obbligatorio transitare sulla pista ciclabile, mentre è vietato il passaggio sui marciapiedi e sotto i portici, e il mezzo va portato a mano se esiste la possibilità di causare pericolo. Anche il parcheggio del mezzo è irregolare sui marciapiedi, così come in strada in posizioni che creano intralcio; si può invece parcheggiare negli stalli riservati ai velocipedi, nel caso in cui non sia espressamente vietato.

Il vademecum stilato dal Comune di Modena per raccogliere tutte le regole di utilizzo del monopattino a prevalente propulsione elettrica, sintetizzato nel volantino in distribuzione domenica 25 ottobre durante il momento informativo organizzato dalla Polizia locale in piazza Matteotti, è consultabile anche sul sito del Comune di Modena (comune.modena.it/politichedellesicurezze e comune.modena.it/aree-tematiche/trasporti-viabilita-mobilita-e-sosta). Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici anche via e-mail scrivendo all’indirizzo di posta elettronica mosicura@comune.modena.it.

Per guidare il monopattino non è necessario possedere una patente ma bisogna avere almeno 14 anni e fino a 18 va usato il casco protettivo; non sono ammessi “passeggeri” e nelle aree pedonali si può viaggiare al massimo alla velocità di 6 chilometri orari, mentre in carreggiata, su strade urbane, si può arrivare fino a 25 chilometri orari. Su strade extraurbane è possibile circolare solo se è presente una pista ciclabile.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, i nuovi veicoli di micro-mobilità elettrica con marcatura CE prevista dalla direttiva comunitaria 2006/42, devono essere dotati di motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 chilowatt e devono presentare un campanello per segnalazioni acustiche. Non possono presentare posti a sedere e, dunque, sono utilizzabili solo con postura in piedi.

Nelle ore serali e notturne, ovvero mezz’ora dopo il tramonto, e in ogni situazione di scarsa visibilità anche di giorno, è obbligatorio indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e utilizzare, durante la marcia, dispositivi di illuminazione del mezzo anteriori e posteriori. In caso di assenza delle luci, il monopattino va condotto a mano dall’utente che diventa così pedone.

La sanzione per chi viola le normative varia da 50 a 100 euro a seconda delle circostanze; mentre la circolazione con un monopattino elettrico con caratteristiche difformi da quelle definite dalla normative comporta la confisca del veicolo, oltre al verbale di 100 euro.