Convocato a San Felice sul Panaro per mercoledì 28 ottobre alle 20.30, presso la sala consiliare del municipio, il Consiglio comunale. La sessione si svolgerà alla sola presenza dei consiglieri che vi prenderanno parte indossando la mascherina.

Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming o in un secondo tempo anche on demand sulla piattaforma Civicam del Comune di San Felice sul Panaro (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).