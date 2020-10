E’ successo durante la verifica dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa per evitare la diffusione del Nuovo coronavirus. Soltanto nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono stati impegnati nel controllo di oltre cento locali. Il gestore di una palestra di Bologna è stato sanzionato perché non si era adeguato alle nuove disposizioni di sicurezza emanate dalle autorità competenti, come il mancato distanziamento delle attrezzature, necessario a garantire la distanza minima tra gli utenti e la mancata predisposizione di una cartellonistica appesa nei locali spogliatoi, sull’obbligo di depositare gli indumenti personali all’interno delle borse.



