Pur rispettando la percentuale di riempimento, i mezzi del trasporto pubblico risultano affollati e quindi in condizioni ‘critiche’ rispetto alla prevenzione del Covid. E’ questa la situazione riscontrata questa mattina dal sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi a seguito di un controllo sul trasporto pubblico locale effettuato con gli assessori Daniele Benassi, Laura Farina e Alessia Roncarati negli orari più frequentati dagli studenti. In particolare gli assessori hanno utilizzato tre corse della linea 96 e una della linea 68.

“I mezzi – afferma il sindaco Daviddi – sono autorizzati a trasportare un numero massimo di studenti troppo elevato, nel caso che ho verificato 130 persone: anche riempendo l’autobus all’80%, si rischia di avere potenzialmente più di 100 persone nello stesso mezzo. E ho verificato che già con 60 – 70 persone si crea un certo assembramento. Rispettare il distanziamento diventa difficile”. Il sindaco Daviddi ha riscontrato anche altri punti critici: “La salita sui mezzi andrebbe effettuata solo da una porta, in modo da verificare, attraverso quel passaggio obbligato, sia il numero di quanti salgono che la corretta pulizia delle mani: stamattina è emerso che quest’ultima non viene sempre effettuata da chi sale sul mezzo”. Una situazione quindi, che presenta diversi aspetti migliorabili: “Tra le altre cose – conclude Daviddi – segnaleremo a Seta l’atteggiamento scortese dei controllori in cui ci siamo imbattuti questa mattina. In questo momento di difficoltà occorre costruire un clima positivo per ottenere la collaborazione di tutti nel rispetto delle regole”.