Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un uomo ed una donna, entrambi di nazionalità marocchina, residenti nel carpigiano, per un tentativo di furto degenerato in rapina. La coppia, all’interno di un negozio di un noto centro commerciale, aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento, per un valore di circa 1800 euro, con l’intento di rubarli.

Sorpresi da una commessa, i due si erano dati alla fuga abbandonando la merce. Nel tentativo di guadagnare l’uscita del negozio, la donna aveva strattonato la dipendente che aveva cercato invano di impedirle di scappare. Immediate indagini hanno permesso di individuare i due soggetti, che dovranno ora rispondere davanti al giudice di tentata rapina impropria.