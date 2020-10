Lungo la strada provinciale SP 18 “Padullese”, nel Comune di Calderara di Reno, per lavori di riparazione di una condotta idrica, chiusura al transito veicolare eccetto residenti dal km 3+470 (svincolo con Via Roma) al km 5+935 (intersezione con Via Valli) da oggi fino al termine dei lavori.

Il traffico che circola sulla SP 18 sarà deviato con apposita segnaletica su strade comunali limitrofe.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013