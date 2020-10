Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia dell’Emilia-Romagna Michele Barcaiuolo è ricoverato all’ospedale di Baggiovara, dopo essere stato coinvolto, ieri, in un grave incidente sull’autostrada A, in località San Donnino. L’auto sulla quale viaggiava Barcaiuolo, che occupava il posto del passeggero, è stata centrata da un calcinaccio di grosse dimensioni che si sarebbe staccato dal ponte situato sopra l’A1. Al passaggio di un tir, infatti, parte del giunto del ponte che passa sopra al Panaro, avrebbe ceduto centrando il lato passeggero dell’auto dove appunto si trovava seduto Barcaiuolo assieme ad altre due persone. Barcaiuolo ricoverato all’ospedale di Baggiovara in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

***

Auguri di pronta guarigione al consigliere regionale modenese Michele Barcaiuolo. Arrivano dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi informati dell’incredibile incidente in autostrada in cui è rimasto seriamente ferito l’esponente politico di Fratelli d’Italia, già consigliere comunale a Modena.

Oltre agli auguri di pronta ripresa, Muzzarelli e Poggi si dicono vicini ai familiari e sottolineano la necessità di chiarire eventuali responsabilità dei gestori del tratto autostradale per ciò che è avvenuto.

***

Il gruppo PD in Regione Emilia-Romagna esprime vicinanza al Consigliere Michele Barcaiuolo.

“A Michele Barcaiuolo e alle persone che viaggiavano con lui rientrando a casa dopo una giornata di lavoro va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Ci auguriamo che le condizioni del nostro collega migliorino rapidamente e che possa presto tornare tra i banchi dell’Assemblea Legislativa”. A dichiararlo per conto delle consigliere e dei consiglieri PD dell’Emilia-Romagna è la capogruppo Marcella Zappaterra.

***

“Forza, Michele!

Al consigliere regionale Michele Barcaiuolo, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla A1, vanno i nostri migliori auguri per una pronta ripresa.

Gli esprimiamo la solidarietà e la vicinanza personali e della Lega, certi che tornerà alla sua attività più forte e determinato di prima.

Non possiamo però non rilevare l’assurdità della dinamica dell’incidente e chiediamo con forza di accertare le responsabilità di quanto accaduto, così che non si ripetano episodi del genere, con esiti altrettanto o più gravi”.

Così Davide Romani, Matteo Rancan, Stefano Bargi e Simone Pelloni, consigliere regionale Lega Salvini Premier.