Al mattino nuvolosità più compatta sul settore centro-occidentale, con deboli piogge o pioviggini nelle pianure ad ovest e più consistenti sul crinale appenninico; nuvolosità irregolare sulle rimanenti aree, con foschie e locali banchi di nebbia lungo l’asta del Po. Nel pomeriggio temporanea intensificazione dei fenomeni ad ovest, in successivo trasferimento verso i settori centro-orientali. Temperature: minime in aumento e comprese tra 12°C e 14°C, con valori inferiori in aperta campagna; massime stazionarie sui settori centro-occidentali intorno a 15°/17°C, in lieve aumento sul settore centro-orientale, comprese tra 18°C e 21°C. Venti: sui rilievi tra deboli e moderati sud-occidentali con locali rinforzi, deboli variabili sulle pianure. Mare: poco mosso.

(Arpae)