Ci vediamo domenica!

Domenica 25 ottobre Sassuolo vi aspetta con il tradizionale Mercato Ambulante del Mattino e l’apertura delle attività commerciali per tutta la giornata, il tutto in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in ambito Covid19.

In piazzale della Rosa si svolgeranno l’incontro con l’autore al mattino, e nel pomeriggio il concerto della nostra Banda cittadina “La Beneficenza”.

Abbiamo dovuto annullare tutti gli stand e gli eventi collaterali in quanto caratterizzanti delle fiere di Ottobre.

A tal proposito ci tengo a spiegare bene la questione viste le numerose polemiche.

Il mercato non è sinonimo di fiera.

Il mercato della domenica mattina delle fiere di ottobre, non è un mercato straordinario , ma è un’attività commerciale che è parte integrante del Mercato del Martedi e del Venerdi ed è normato da un regolamento che fa capo a leggi Regionali

Ora, il decreto del 18 ottobre, prevede la sospensione di fiere e sagre, motivo per cui è stata sospesa la fiera, cioè l’intera giornata di eventi che la caratterizzano ( inclusi i mercatini hobbisti o dell’ingegno), ma non il mercato del mattino (per i motivi di cui sopra)..

Ho ritenuto opportuno fare queste precisazioni perché sia chiaro che le decisioni prese a riguardo, sono a norma di legge e nel totale rispetto del DPCM

Penso sia estremamente importante, in un momento storico come questo, sostenere tutti i nostri commercianti, che siano in sede fissa o ambulanti, in quanto parte fondamentale della nostra economia Sassolese.

Ringrazio il senso civico dei Sassolesi e di quanti, anche domenica scorsa, hanno partecipato alle iniziative delle Fiere indossando ovunque la mascherina; sono fiducioso che la sensibilità verso il nostro commercio porti anche per questa domenica un riscontro positivo, di comportamenti e di presenze.

