E’ andata a buon fine l’operazione “Nidi sicuri” eseguita dai tecnici di E-Distribuzione nell’area naturale protetta Ex Risaia di Bentivoglio- Oasi La Rizza che da oggi può contare sulla presenza di nuove piattaforme nido per permettere alle cicogne bianche di nidificare senza alcun rischio di folgorazione o di pericolo.

Nel segno di una rinnovata collaborazione tra la società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione e il Comune di Bentivoglio, le squadre operative dell’azienda hanno portato a termine nell’area protetta Ex Risaia di Bentivoglio una vera e propria “operazione sicurezza” installando in cima ad alcuni sostegni quattro strutture in metallo idonee ad ospitare nuove nidificazioni di questa specie protetta e consentire loro di mettere al mondo i pulcini in piattaforme sicure, lontane da qualsiasi elemento di rischio elettrocuzione e, nello stesso tempo, vicine agli occhi curiosi di turisti o visitatori che vorranno assistere all’emozionate evento naturale che potrà ripetersi ad ogni primavera.

Le attività di posa delle piattaforme hanno interessato una linea di media tensione ed una linea di bassa tensione che transitano al confine dell’area e che sono state oggetto nel corso degli anni di un restyling in un’ottica di sostenibilità, con la trasformazione da linea in conduttori nudi a cavo isolato aereo, favorendo in tal modo una convivenza dell’avifauna con l’esercizio stesso dell’impianto.

Dal 2000 la cicogna bianca è tornata a nidificare nell’Oasi La Rizza, riconosciuta come Area di Riequilibrio Ecologico e posta all’interno di un più ampio Sito Rete Natura 2000, anche grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali – come la messa in sicurezza delle linee elettriche – e a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e da centri specializzati e dall’Amministrazione Comunale. Il territorio di Bentivoglio è ormai da anni uno dei luoghi favoriti dalle cicogne bianche per vivere, covare riprodursi e far nascere in sicurezza i pulcini, confermando così un feeling speciale con la campagna bolognese e il suo ambiente naturale, conservato e protetto.

“Siamo soddisfatti di questo intervento realizzato per offrire un luogo di nidificazione sicuro alla cicogna bianca – ha dichiarato Ivo Forelli, Responsabile E-Distribuzione Zona di Bologna e Ferrara -. Sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità rappresentano temi prioritari in tutte le attività che svolgiamo ogni giorno sul territorio”.

“Ringraziamo molto per questo prezioso intervento di installazione delle nuove piattaforme-nido – ha dichiarato Erika Ferranti, Sindaco del Comune di Bentivoglio – che dimostra la grande sensibilità ambientale di E-Distribuzione e va ad aggiungere un importante tassello nella tutela delle specie presenti all’Ex Risaia-Oasi La Rizza”