Domani, venerdì 23 ottobre, Carpi sarà ospite su RAI 3 di “Buongiorno regione”, la rubrica mattutina della Testata Giornalistica Regionale, trasmessa in diretta dalla sede di Bologna: il conduttore in studio si collegherà con l’inviato a Carpi, che dal Palazzo dei Pio parlerà in particolare del recupero del Torrione degli Spagnoli e dei recenti ritrovamenti pittorici.

La trasmissione va in onda dalle 7:40 alle 8:00. In seguito sarà possibile rivedere il programma sul sito https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna