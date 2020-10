Sui 235 nuovi casi in provincia di Bologna, 74 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 11 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 attraverso i test per le categorie più a rischio, 2 durante i controlli pre-ricovero, mentre per 147 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Sotto controllo un focolaio individuato e circoscritto presso una CRA a Sasso Marconi. 10 gli ospiti positivi, già attivate le opportune misure igienico/sanitarie e cliniche. Programmati a partire da domani i tamponi per tutti gli ospiti e il personale della struttura.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013