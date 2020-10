Nella giornata di oggi il Sindaco Enrico Bini ha emesso un’ordinanza per la chiusura del parco pubblico situato sopra allo stabile Coop in via Monzani 1. Spiega il Sindaco Bini: “Abbiamo adottato questo provvedimento perché, essendo il parco in oggetto a due passi dal centro storico e posizionato in modo da non essere visibile dalla vicina via Monzani, è diventato un punto di ritrovo e, spesso, anche assembramento da parte di gruppi di ragazzi, in particolare nelle serate del weekend.

Abbiamo quindi ritenuto di disporre la chiusura dalle ore 21 alle 5 del giorno successivo, visto anche l’andamento dei dati della pandemia che appare in forte ripresa: c’è la fondamentale necessità da parte di tutti di adottare ogni precauzione per cercare di limitare i rischi di contagio, e mi sento di fare un appello ai giovani che forse sono quelli che con maggiore fatica riescono a mantenere le distanze interpersonali, comprendendo il disagio che hanno già vissuto anche durante il lockdown. Ogni sforzo condotto in questa fase ha però l’obiettivo di non tornare a quella stessa situazione”.

Conclude Bini: “Contestualmente all’emissione di questa ordinanza decadono quelle emesse in precedenza sul tema prevenzione Covid, in quanto tutte le indicazioni in esse contenute, quali obbligo di mantenere la mascherina anche all’aperto in alcune zone, divieto di assembramento vicino ai locali e divieto di elargire consumazioni da asporto, sono state di fatto superate e inserite negli ultimi Dpcm”.

L’ordinanza completa è pubblicata sul sito comunale www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.