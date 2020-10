Questa mattina, intorno all’ora di pranzo, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola, per un incidente stradale in via D’Azeglio. Una utilitaria condotta da una donna, per cause in via di accertamento, ha sbandato e si è capovolta sul fianco. La signora è rimasta incastrata nell’abitacolo e la squadra dei pompieri giunta sul posto ha provveduto ad estrarla e metterla in salvo affidandola al 118 presente sul luogo dell’incidente. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza la vettura. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per la viabilità e i rilievi.



