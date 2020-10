È stato pubblicato oggi sulla sezione Centri Estivi della pagina Scuola e Nidi del sito istituzionale e nella sezione Altri Bandi della pagina Amministrazione Trasparente il Bando per la concessione di contributi ai gestori di Centri Estivi minori 0/16 anni.

Potranno accedere al contributo i gestori pubblici e privati che avranno realizzato sul territorio comunale, nel periodo da giugno a settembre 2020, centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra 0 e 16 anni residenti nel Comune di Sassuolo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, in riferimento ai protocolli da seguire per il contenimento del contagio da COVID- 19

Il contributo complessivamente disponibile per l’anno 2020, fino ad un massimo di euro 70.247,62, sarà suddiviso tra i soggetti ammessi in base ai seguenti criteri:

a) quanto al 30% in base alla durata dell’attività, espressa in giorni, calcolando solo gli effettivi giorni di funzionamento del servizio;

b) quanto al 10% in base al complessivo orario di apertura giornaliera del servizio, inclusi eventuali servizi di anticipo e posticipo orario;

c) quanto al 60% in base alla differenza tra entrate incassate e spese sostenute, in base a quanto dichiarato dai gestori nella rendicontazione a consuntivo, fermo restando che la quota di contributo assegnabile in base a questo criterio non può essere superiore al “disavanzo entrate/spese” Tra le voci di spesa potranno essere considerate: compensi del personale, assicurazioni, utenze, materiale didattico e di consumo, spese riferibili al servizio di mensa, e in particolare, in osservanza della specifica normativa anti-contagio da COVID 19, la dotazione straordinaria di: prodotti e attrezzature disinfettanti, dispositivi di protezione individuale del personale, noleggio o acquisto di strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta dei bambini (es. gazebo), interventi sostenuti per la riorganizzazione degli spazi dedicati ad ospitare i bambini/ragazzi per le attività estive.

In ogni caso, il contributo potrà essere assegnato solo nel caso in cui la differenza entrate/spese a consuntivo determini un disavanzo a carico del gestore. Termine presentazione istanza: ore 13,30 di giovedì 5 novembre 2020.