I 16 casi di persone trovate positive al Covid-19, nella giornata di oggi, nel Comune di Castelnovo di Sotto, derivano da un’indagine epidemiologica meticolosa effettuata dal Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl e su un campione più numeroso di popolazione rispetto al solito. Nei giorni scorsi, considerato un significativo aumento dei positivi sul territorio, l’Ausl si è attivata per il consueto tracciamento dei contatti, al quale si è affiancata una ricerca più accurata basata sull’individuazione dei luoghi in cui possono essere transitati casi positivi. Le persone positive sono ora in quarantena.

“Il lavoro fatto dall’Ausl è importante proprio per monitorare situazioni particolari di incremento – spiega il sindaco Francesco Monica – La situazione continua ad essere attentamente monitorata, ma dobbiamo ricordarci tutti di seguire scrupolosamente le regole contenute nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio. In particolare è fondamentale indossare la mascherina nei luoghi chiusi o all’aperto in presenza di altre persone, e comunque avere il dispositivo di protezione sempre con sé. Inoltre – conclude il primo cittadino – è importante il distanziamento sociale e, se non è indispensabile, limitare i momenti di ritrovo”.