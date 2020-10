Ieri, nel tardo pomeriggio, i militari della stazione di Modena San Damaso hanno tratto in arresto un trentottenne domiciliato in città, il quale doveva espiare la pena residua di due anni di reclusione per una rapina aggravata in concorso con messa in provincia di Modena nell’ottobre del 2011.



