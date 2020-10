L’altro ieri, i carabinieri della stazione di Carpi hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica un cinquantaduenne italiano, domiciliato in provincia dell’Aquila, il quale su un noto sito Internet di e-commerce aveva messo fittiziamente in vendita alcuni oggetti riscuotendo la somma di oltre 1000 euro da una signora modenese.



