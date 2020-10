E’ successo alle ore 10:45 di ieri, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto la telefonata di una donna ipovedente che riferiva di trovarsi bloccata sul marciapiede del ponte di via Stalingrado e di non essere in grado di attraversare la strada perché il suo cane guida, avendo percepito una situazione di pericolo (cantiere edile e traffico intenso), si era fermato per proteggerla.

La zona, infatti, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte per un progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna sono andati in soccorso della donna e dopo aver tranquillizzato anche il cane, hanno aiutato entrambi ad attraversare la strada in sicurezza.