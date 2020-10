“Ci sono regole da rispettare per la tutela di tutti, clienti e operatori, quindi anche se le sanzioni non sono gradite da nessuno, tuttavia a volte occorrono per far comprendere al meglio l’importanza del rispetto delle normative”, commenta così Alberto Guaitoli, Presidente ANVA – Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – Confesercenti Modena le tre multe rilasciate agli operatori che, al mercato del lunedì al Novi Sad, non hanno contenuto gli assembramenti e non hanno adottato le normative in vigore indicate per limitare la diffusione del Covid 19.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per la solerte attenzione con cui vigila sulla sicurezza del mercato a 360 gradi: la polizia locale infatti, non solo verifica che vengano osservate tutte le precauzioni necessarie nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso – come il distanziamento, l’utilizzo costante delle mascherine e che siano a disposizione tutti i dispositivi igienizzanti – ma anche che non si verifichino spiacevoli episodi di micro criminalità – prosegue il Presidente ANVA – L’area del Novi Sad da sempre è uno spazio ampio, di non facile gestione, ed è giusto che vengano effettuati controlli non solo sulle norme in vigore ma anche sulla sicurezza in generale. Detto questo ognuno deve fare la sua parte, anche tutti i nostri operatori, per il rispetto delle regole e della salute”.