Dopo gli apprezzatissimi appuntamenti Polvere di stelle e C’era una volta la vendemmia, Casa Cervi ha ospitato il terzo incontro di letture per i più piccoli.

Domenica 18 ottobre, infatti, si è tenuto Storie di autunno e di paura. Aspettando Halloween, appuntamento della rassegna organizzata dalla Biblioteca per ragazzi “il Mappamondo” dell’Istituto Cervi in collaborazione con le Biblioteche di Gattatico e di Campegine.

A partire dalle 16, per circa un’ora e mezza, tra Casa Cervi e il Parco “ai Campirossi” si sono tenute alcune letture di libri per bambini (età consigliata: da 3 a 8 anni), divisi in piccoli gruppi, nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Protagoniste di questo incontro sono state le storie legate all’autunno e, in particolare, alla Festa di Halloween. Brevi racconti di “paura” (ma senza esagerare!) dedicati ai più piccoli. Per l’occasione le lettrici volontarie si sono trasformate… in simpatiche streghe!

Alla fine delle letture, i bambini hanno ricevuto in omaggio una zucca ciascuno e hanno avuto la possibilità di mangiare le caldarroste, fatte dagli amici volontari.

“In particolare il pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre ha visto la partecipazione di un pubblico affezionato e desideroso di vivere nello spirito dei valori della lettura, della condivisione, del rispetto del luogo e della natura”, ha affermato Morena Vannini, responsabile delle biblioteche dell’Istituto Alcide Cervi. “La cornice autunnale ha rivelato un altro volto che a Casa Cervi è fondamentale, quello del volontariato. Grazie a Loris, Enrico i bambini hanno mangiato le caldarroste. E un altro grazie importante ad Elisa, Melissa e Simone, i nostri volontari del Servizio Civile. Le letture quindi mettono in scena la comunità, il territorio e la storia di questo luogo. Speriamo di rivederci presto”.