Dopo l’introduzione della C.I.E. la Carta d’Identità Elettronica, l’anagrafe comunale di Savignano sul Panaro dal 21 ottobre prossimo entra a tutti gli effetti in ANPR. Savignano come tanti altri Comuni, sarà connessa con la piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR: il sistema è nato dai progetti dell’Agenzia per l’Italia digitale, che permette nuove facilitazioni e funzionalità per i cittadini e per gli operatori non solo dell’Anagrafe ma di molti altri enti amministrativi

Ma cos’è ANPR?

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Sostanzialmente è un sistema che consente ai cittadini procedure più snelle, soprattutto per le pratiche che coinvolgono altri enti pubblici.

E’ la banca dati nazionale nella quale confluiranno tutti i dati delle anagrafi comunali, si tratta di un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche e diventa un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi, una volta a regime consentirà una maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e la semplificazione delle operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti.

Cosa Cambia in pratica per il Cittadino?

• Prima di tutto il comune potrà rilasciare certificazioni anagrafiche anche a cittadini non residenti nel comune stesso.

• Attraverso l’area riservata del Portale ANPR: www.anpr.interno.it, i cittadini potranno consultare i propri dati anagrafici e stampare direttamente dal sito la propria autocertificazione in maniera semplice ed efficiente il cittadino avrà accesso a tutti i suoi dati anagrafici sia per consultarli sia per autocertificarli.

Il servizio è limitato ai residenti nei comuni già transitati in ANPR.

In breve:

Prima dell’Anagrafe Unica della Popolazione Residente (ANPR) le nostre identità erano disperse in ottomila anagrafi comunali. Il progetto ANPR le sta raccogliendo in una sola anagrafe, guadagnando in efficienza e risparmiando soldi ed energia.

Grazie ad ANPR:

• il cittadino non deve più preoccuparsi di comunicare a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza;

• le procedure di variazione dei dati sono semplificate e uniformate a livello nazionale;

• il cittadino registrato in ANPR ha la possibilità di effettuare la visura della propria posizione anagrafica e stampare l’autocertificazione, potrà accedere nel Portale ANPR al servizio “Accesso ai dati Anagrafici del Cittadino” con l’utilizzo della C.I.E. Carta di Identità Elettronica, della CNS Carta Nazionale dei Servizi o a mezzo SPID Servizio Pubblico di Identità Digitale che può attivare presso lo Sportello del Cittadino

Il Subentro in ANPR porterà vantaggi non solo per i cittadini:

La piattaforma Anpr è il primo passo verso il piano di digitalizzazione che il Comune ha in programma di attuare per perseguire il progetto di miglioramento e semplificazione dei servizi al cittadino.

I vantaggi di questa migrazione non saranno solo per il cittadino, che prossimamente potrà richiedere i propri certificati anagrafici e avrà la possibilità di accedere in tempo reale ai propri dati non solo dal Comune di SAvignano sul Panaro ma da qualunque comune subentrato in Anpr, ma anche per gli operatori dell’Anagrafe e di altri enti amministrativi. Infatti, grazie a Anpr, le operazioni sono ora dirette e immediate, e ciò significa che ogni aggiornamento di dati verrà automaticamente comunicato a enti come la motorizzazione, l’agenzia delle entrate, l’INAIL e l’ISTAT.