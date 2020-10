“L’importante operazione anti-droga di respiro nazionale portata a termine con successo dai Carabinieri di Sassuolo dopo mesi di indagine, conferma lo straordinario valore dell’Arma ed in particolare della compagnia di Sassuolo guidata dal Comandante Meo, dichiara l’ex assessore e Consigliere comunale di Forza Italia, Claudia Severi.

“Allo stesso tempo l’operazione ha evidenziato l’enorme problema legato all’immigrazione clandestina che come tale la cronaca conferma troppo spesso trasformarsi, nel nostro contesto sociale, in immigrazione criminale. Circa la metà dei soggetti arrestati non aveva documenti, ed era senza fissa dimora, come sempre più spesso si ha modo di verificare nelle strade e nelle piazze della provincia.

Purtroppo il Governo sembra fare di tutto per incrementare la presenza di clandestini sul territorio legittimandone da mesi gli sbarchi, azzerando i rimpatri e non assicurando pene certe e severe per tutti coloro che si macchiano di reati. Vanificando così l’enorme sforzo ogni giorno messo in campo dalle forze dell’ordine. Pur confidando nello straordinario lavoro nel contrasto al crimine crediamo che il problema, se questa continuerà ad essere la linea di chi ci amministra a livello nazionale, non potrà che crescere drammaticamente in maniera esponenziale”

Lo afferma Claudia Severi, ex assessore e consigliere comunale Forza Italia, commentando l’ultima operazione dei Carabinieri denominata ‘Tiger’.