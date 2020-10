“Un plauso alle forze dell’ordine e un invito a non abbassare la guardia”. Così il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi ha commentato l’operazione antidroga tra le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Biella condotta dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo insieme ai Comandi Arma Locale e con il supporto del Nucleo Cinofili e supporto aereo del 13esimo Elinucleo Carabinieri di Forlì.

I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 19 persone (magrebini, 8 dei quali non in regola sul territorio nazionale), tutte pregiudicate, per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“A quanto si apprende – ha aggiunto Bargi – la base operativa della banda era nelle città di Sassuolo, Modena e Carpi in grado di movimentare ingenti quantitativi di hashish e cocaina. Questa operazione conferma la necessità di non abbassare la guardia sui temi della sicurezza, dell’illegalità e del degrado che vede, purtroppo, spesso coinvolta la nostra provincia” ha concluso il consigliere della Lega.