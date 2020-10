Alla quarta graduatoria per l’anno educativo 2020-2021 la situazione a livello cittadino registra 123 posti non richiesti, di cui 79 part-time, ancora 262 domande in lista di attesa, meno della metà di quelle registrate alla prima graduatoria di luglio, quando erano 538. Sono invece 63 i posti nei nidi convenzionati a tariffe calmierate. Nello stesso periodo del 2019 la lista di attesa era di 359 e i posti non richiesti nei nidi comunali 56, di cui 49 part-time.

Questa la situazione per quartiere: Borgo Panigale-Reno (lista 43, posti non richiesti 6), Navile (lista 37, posti non richiesti 13), Porto-Saragozza (lista 35, posti non richiesti 20), San Donato-San vitale (lista 35, posti non richiesti 52).

Le famiglie ancora in lista di attesa potranno contattare gli Uffici scuola dei Quartieri di residenza per farsi aiutare nel l’integrazione delle domande al fine di occupare i posti ancora disponibili.

Per l’anno educativo 2020-2021 sono 2.890 i posti nei nidi comunali disponibili in città e 671 i posti calmierati nei nidi convenzionati, a cui si aggiungo 146 disponibili nelle sezioni primavera, di cui 28 ancora liberi e 131 posti disponibili nei Piccoli Gruppi Educativi, di cui 18 ancora non occupati.