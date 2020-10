Ieri sera i carabinieri della stazione di Modena principale hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino tunisino 22enne senza fissa dimora disoccupato e con precedenti di polizia. L’uomo, alle 19:00 in corso Canalchiaro, dopo aver asportato con un gesto fulmineo il telefono cellulare dalle mani di una studentessa 23 enne, al fine di guadagnare la fuga ha ingaggiato con questa una colluttazione, fuggendo poi inseguito da alcune persone fino al tempestivo intervento dei Carabinieri, i quali con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo.



