Si svolgerà lunedì prossimo, 26 ottobre, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet di Google, come deciso durante la Commissione Capigruppo del 19 ottobre, in ottemperanza del Dpcm del 18 ottobre. Sono 14 i punti all’ordine del giorno del consiglio convocato dal Presidente Luca Caselli per le ore 20 e che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Sassuolo, visionabile dal giorno seguente anche sul canale Youtube e sul sito internet istituzionale.

Si inizierà con quattro interrogazioni: la prima, a firma del capogruppo del Pd Maria Savigni avente ad oggetto: “Quali costi e quali progettazioni per la tensostruttura istallata nel parco ducale?”. Seguirà l’interrogazione, sempre a firma del capogruppo PD Maria Savigni in merito ai casi di contagio di coronavirus nella Rsa di Sassuolo “Casa Serena” tra pazienti ed operatori.

La terza interrogazione è a firma del consigliere Claudia Severi di Forza Italia ad oggetto: “Art. 118 ter: tributi e tariffe pagate con addebito in banca”.

L’ultima interrogazione è a firma del capogruppo di Sassuolo Futura Tommaso Barbieri avente ad oggetto: “Situazione politiche giovanili”.

Al quinto punto del Consiglio Comunale di Sassuolo sarà in approvazione il biciplan dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo.

Seguirà l’approvazione dello schema di convenzione con la Provincia di Modena, Ente Gestione Parchi Emilia Centrale per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura Secchia. anni 2021/2023.

Al punto numero 7 del consiglio è prevista la dichiarazione di adesione definitiva del Comune di Sassuolo alla candidatura di allargamento della riserva di biosfera

Mab Unesco dell’appennino tosco-emiliano; seguirà l’approvazione dello schema di accordo di programma tra il Comune di Sassuolo e il Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale, per l’intervento di ripristino in una porzione di via Casara danneggiata da una frana.

Al nono punto del consiglio è prevista l’approvazione del piano delle alienazioni 2020-2022. Aggiornamento e integrazioni alla consistenza del piano.

Seguirà la discussione sul Bilancio Sgp chiuso al 30 giugno 2020.

Al punto n°11 dell’ordine del giorno è prevista la ratifica deliberazione n. 166 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 29.09.2020; a cui seguirà la rettifica di un errore materiale alla nuova imposta municipale propria (nuova Imu) – addizionale comunale all’Irpef – aliquote per l’anno 2020.

Chiuderanno al seduta del Consiglio Comunale le disposizioni integrative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020 e le disposizioni regolamentari integrative e agevolate del canone e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.