Da giovedì 5 novembre, alle ore 20.30, parte il Corso di Ceramica di II livello presso il Castello di Spezzano di Fiorano, nella sede del Museo della Ceramica. Il corso, che consta di cinque incontri (tutti di giovedì eccetto quello del 18 novembre), è pensato per coloro che hanno già partecipato a quello di I livello oppure per chi ha pregressa esperienza nel plasmare l’argilla con le tecniche principali. L’obiettivo è approfondire la modellazione a mano fino ad arrivare alla manipolazione su ruota con il tornio. Inoltre, si sperimenteranno diverse tecniche decorative sia sul crudo che sul biscotto.

Il corso si sviluppa in cinque incontri di due ore ciascuno e include sia la visita guidata nel Museo della ceramica, che i materiali di laboratorio. La terza e la quarta lezione si concentreranno soprattutto sull’utilizzo del tornio. Gli oggetti creati dai corsisti saranno cotti nel forno in dotazione e riconsegnati ai partecipanti.

L’orario di ogni lezione è previsto per le 20.30, e saranno tenute dal ceramista Andrea La Torre, ad un costo complessivo di 100 euro. Il Museo della Ceramica è sito in Via del Castello 12 (Spezzano di Fiorano, MO).

La partecipazione è consentita solo dopo essersi prenotati tramite la mail castellospezzano@gmail.com o il numero 335 440372 (dal lunedì al venerdì; 9.00-13.00 / 14.30-18.00) ed è necessario essere muniti di mascherina. Infine, le lezioni saranno attivate al raggiungimento minimo di 7 iscritti, per un massimo di 10 partecipanti.

Calendario incontri: 5/11; 12/11; 18/11; 19/11; 26/11 – ore 20.30