“In qualità di capogruppo di Forza Italia esprimo le congratulazioni per il successo dell’operazione svolta questa notte dai Carabinieri di Sassuolo, che ha portato a 19 arresti con connessi allo spaccio di stupefacenti. Il comando di Sassuolo non è nuovo a questo tipo di traguardi, questo dimostra la grande qualità del capitale umano e di competenze guidati dal Maggiore Camillo Giovanni Meo. La palla passa ora alla giustizia, che speriamo dia pene esemplari e certe a questi soggetti, in modo da non rendere vani gli sforzi protratti per il raggiungimento di questo risultato”.

(Davide Capezzera – Capogruppo FI Sassuolo)