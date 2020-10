Dal 21 al 24 ottobre, alla Tenda di viale Monte Kosica a Modena, ampio spazio agli appuntamenti di “Màt – Settimana della salute mentale”, e concerto live venerdì 23 alle 21 “Flo – Brave ragazze”, per la nona edizione di Arts & Jam.

Mercoledì 21, giovedì 22 e sabato 24 ottobre lo spazio comunale dato alla creatività di ragazzi e ragazze, che prosegue l’attività nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, ospita iniziative di “Màt” decima edizione, tra letture e teatro, per riflettere su salute mentale, emergenza sanitaria e sue conseguenze.

Per gli eventi di “Màt” è richiesta la prenotazione su Eventbrite o con link dal programma, aggiornato per il rispetto dei decreti per l’emergenza sanitaria, pubblicato sul sito (www.matmodena.it) .

Venerdì 23 ottobre alle 21 musica dal vivo con il primo appuntamento della nona edizione di “Arts & Jam”, rassegna di jazz, contaminazioni e musica d’avanguardia a cura di Muse in collaborazione con Centro Musica Modena, con contributo della Fondazione di Modena e del Comune di Modena. Sul palco lo spettacolo “Flo – Brave Ragazze”, in cui la musicista, affiancata dal chitarrista Cristiano Califano e dal percussionista Michele Maione presenta la sua raccolta di 11 brani, fra rielaborazioni di classici della tradizione del sud Italia (“Me voi pe te”, “Connola senza mamma”, “Ferma zitella”, “Vulumbrella”), traduzioni di brani dall’area Mediterranea e Latina (“Milonga con sauce”, “Gran tirana” e “Maldigo del alto cielo”) e quattro brani inediti (“Maddalena”, “Boccamara”, “Furtunata” e “Malemaritate”). Melodie emozionanti, testi profondi, ma soprattutto espressioni di un punto di vista femminile, quanto mai indomabile e coraggioso.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito, prenotazione consigliata attraverso il link sull’evento Facebook de La Tenda o sul sito (www.comune.modena.it/latenda).

Il programma della Tenda e le modalità di prenotazione sono consultabili sul sito (www.comune.modena.it/latenda) e su facebook La Tenda. Appuntamenti a ingresso gratuito. Prenotazione fortemente consigliata, mascherina, distanziamento interpersonale e disinfezione mani, nel rispetto dei decreti anti Covid-19.