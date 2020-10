Anche nella serata di sabato 17 ottobre, con apposita ordinanza del Questore di Reggio Emilia, sono stati predisposti mirati servizi di controllo congiunti con l’impiego di agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia Finanza e della Polizia locale volti alla verifica del rispetto della normativa vigente inerente la nota emergenza da covid-19 in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica.

Gli agenti/militari hanno effettuato pattugliamenti appiedati costanti lungo le principali vie e piazze del centro storico. I servizi disposti, diretti da un funzionario della Questura e da un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri delegati dal Questore, hanno permesso di verificare l’andamento della movida cittadina.

Durante i controlli sono state elevate 19 sanzioni per “mancato utilizzo dei dispositivi di protezione/mascherine”. Sono state controllate complessivamente 278 persone. Sono stati altresì controllati 5 esercizi commerciali.

Il servizio ha permesso di evidenziare che i cittadini che frequentano la movida essendo ormai abituati a interagire con le forze di polizia, erano perfettamente a conoscenza delle nuove norme sanitarie di contenimento al Covid-19, infatti alle richieste degli agenti/militari si sono dimostrati molto collaborativi.

L’impegno degli equipaggi interforze proseguirà anche nelle prossime settimane.