Alle ore 10:00 odierne, a Carpi, via Nuova Ponente, i carabinieri di Carpi hanno rintracciato l’autovettura con la quale stanotte alcuni malviventi si sono recati nei pressi dell’oreficeria per perpetrare il furto. All’interno dell’abitacolo sono state trovate alcune fedi in oro e qualche orologio, quale parte della refurtiva, restituiti al proprietario. L’auto sarebbe stata rubata nel mese di ottobre a Verona.

Il valore del bottino non è ancora stato quantificato. Sul furto indagano i Carabinieri di Carpi.