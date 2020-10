Intervento dei Vigili del Fuoco in corso a San Cesario sul Panaro corso Libertà per il cedimento di una porzione di tetto di una palazzina. Il crollo di circa 20 mq ha coinvolto una stanza sottostante. Benché pare nessuno coinvolto sono in corso verifiche anche con unità cinofile vigili del fuoco per scongiurare ogni possibilità che vi siano eventuali persone sotto le macerie.



