Questa notte intorno alle 4, ignoti dopo aver tentato di rompere la vetrata, hanno forzato la porta d’ingresso riuscendo ad entrare all’interno di un’oreficeria in corso Roma a Carpi, rubando un espositore con varie fedi, braccialetti e catenine d’oro custodite in una cassaforte. Il valore del bottino non è ancora stato quantificato. Sul furto indagano i Carabinieri di Carpi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013