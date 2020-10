Verso le 14, in via Emilia Ovest, poco prima rotonda per Marzaglia, un’auto con rimorchio trasporto moto è uscita di strada e si è capovolta nel terreno lato strada. Il conducente sarebbe rimasto ferito in modo non grave. Estratto dall’auto dai vigili del fuoco e stato affidato ai sanitari del 118. In corso le operazioni di recupero del veicolo.



