Una nuova stagione di impegno per la città, e per i suoi abitanti: si aprono le iscrizioni al corso 2021 per la formazione dei nuovi Assistenti Civici. Le lezioni avranno luogo in gennaio, ma è già tempo di organizzare le attività per l’anno nuovo. Di sicuro il gruppo degli Assistenti Civici di Castenaso non conosce sosta nel supportare la Polizia Locale ad allargare il suo raggio di osservazione del territorio.

Ma cosa fa in concreto un Assistente Civico? È un cittadino volontario che collabora con la Polizia Locale per promuovere attivamente le buone pratiche civiche: rispetto della legalità, mediazione e dialogo, integrazione e inclusione sociale. Accompagna i bambini nei percorsi del Piedibus, controlla e osserva il territorio, partecipa alle manifestazioni pubbliche; raccoglie problemi e segnalazioni; risponde alle indicazioni della Polizia Locale.

La sua sede è in Piazza Caduti di Nassiriya, insieme a quella di un altro importante presidio civico, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Castenaso. Due esperienze che sono un valore aggiunto anche in quell’area urbana di nuova costruzione.

Le due associazioni volontarie sono coordinate dal Comandante della Polizia Locale, Luca Tassoni, operano attraverso turni concordati e ben definiti e secondo esigenze e disposizioni precise, in convenzione con il Comune di Castenaso.

Il sindaco Carlo Gubellini ne rimarca il ruolo centrale: «Voglio ringraziare l’Associazione Assistenti Civici di Castenaso e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castenaso per il contributo che offrono all’osservazione territoriale, per il senso di sicurezza percepita che producono nei cittadini e il supporto fornito alle Forze dell’Ordine quando richiesto. Per questa amministrazione — continua — la sicurezza è un fattore indispensabile. Vivere a Castenaso significa qualcosa, e ciò va preservato, a beneficio di tutti».

Gli fa eco l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Scalambra: «Siamo un territorio fatto di persone generose che mettono a disposizione il proprio tempo per gli altri: non solo a parole ma con impegno e fatica concreta», ricordando anche «l’utilità delle Chat Visione, uno strumento di comunicazione tra i cittadini a cui tutti possono iscriversi per partecipare attivamente alla sicurezza del vicinato».

Il corso di formazione gratuito sarà attivato, come detto, a gennaio 2021 in orario serale ma è già possibile ottenere informazioni ed iscriversi a questi recapiti: Cristina Sarti, Presidente dell’Associazione al nr. 339/1916026 aacc.castenaso@gmail.com. Associazione Assistenti Civici di Castenaso: Piazza Caduti di Nassiriya, 1 Castenaso (mercoledì ore 18-19 o previo appuntamento).