I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 31enne tunisino. L’uomo, gravato da precedenti di polizia e senza fissa dimora, è finito in manette durante un servizio anti droga in zona universitaria. Alla vista del soggetto che si stava aggirando con fare sospetto in via Giuseppe Petroni, i Carabinieri del Nucleo Operativo si sono avvicinati per identificarlo e sottoporlo a una perquisizione personale e domiciliare, considerato il suo domicilio in un appartamento situato in una palazzina condominiale di via del Carro.

Trovato in possesso di un migliaio di euro e una trentina di grammi di droga, tra cocaina e hashish, il 31enne è stato tradotto in camera di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e lo spacciatore è stato sottoposto a un divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.