La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato per tentato omicidio plurimo la persona che ieri sera intorno alle 23:00 ha esploso alcuni colpi di pistola in piazza Del Monte in pieno centro a Reggio Emilia all’indirizzo di un gruppo di giovani, di cui 4 sono rimasti feriti, uno di 20 anni in condizioni serie, trasportato in codice di massima gravità all’Ospedale Santa Maria Nuova.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno identificato l’autore del gesto, un italiano residente in città e sequestrato l’arma utilizzata. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi da ricostruire. Il responsabile è fuggito tra la folla spaventata, che ha cominciato a scappare in ogni direzione.

Oltre al 20enne altri tre giovani sono stati trasportati in ospedale: un 17enne con ferite di media gravità e altri due ragazzi di 18 anni con ferite lievi.