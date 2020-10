Sereno o poco nuvoloso, per nubi alte e stratificate. Possibilità di foschie e banchi di nebbia sulle pianure nelle ore notturne e del primo mattino, più probabili lungo l’asta del Po e sul ferrarese-ravennate. Temperature: minime in lieve aumento, con valori compresi tra 10°C e 13°C valori inferiori in aperta campagna. Massime senza grosse variazioni di rilievo comprese tra 16°C e 17°C. Venti: deboli variabili. Mare: quasi calmo sotto-costa, poco mosso al largo.

(Arpae)