Non riesce l’impresa al Roller Hockey Scandiano che viene sconfitto da un Sarzana in grande forma. Inizio difficile per la squadra di casa che a solo 8 secondi dal fischio d’inizio va in svantaggio su tiro di Chicco Rossi. Il Sarzana insiste e al 5° minuto raddoppia sempre con Rossi. Lo Scandiano reagisce e prova ripetutamente senza peraltro riuscire a concretizzare. Le azioni più belle nascono da contropiedi e anche un bel duetto Josep Hernandez Saez – David Ballestero porta ad un nulla di fatto. Primo tempo caratterizzato da rapidi scambi di fronte e che si conclude sul 2 a 0 per i liguri.

Nel secondo tempo lo Scandiano inizia convinto ed aggressivo, ma proprio nel suo momento migliore, Ipinazar, gestisce perfettamente un contropiede, segna il 3 a 0 che ipoteca seriamente la vittoria finale.

I padroni di casa sbagliano poi una punizione di prima e non approfittano dei 2 minuti di superiorità numerica. De Rinaldis poi a 10’ dalla fine, solo in area, dopo una serie di finte, segna e porta il Sarzana sul 4 a 0.

Per quanto lo Scandiano non molli e provi a ridurre le distanze non riesce a finalizzare. La rete dello Scandiano arriva solo a 5 minuti dalla fine con David Ballestero su rigore. Nel finale palla persa dallo Scandiano e il Sarzana ne approfitta con Galbas che segna il definitivo 5 a 1.

Vittoria meritata dal Sarzana che si conferma una squadra candidata alla classifica alta di questo campionato. Per lo Scandiano da segnalare sia il fatto che ha sempre combattuto fino alla fine senza mai arrendersi, sia il fatto che tutti i giovani hanno avuto la possibilità di entrare in pista e cominciare a farsi esperienza sul campo della massima serie, seguendo il progetto coraggioso della società scandianese che ha voluto credere nel proprio vivaio.

Prossimo appuntamento domenica prossima a Trissino.