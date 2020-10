Un incidente stradale si è verificato verso le 6.45 di oggi in via Rampognana di San Polo d’Enza dove un motociclo e un furgone Iveco si sono scontrati. Il bilancio è di un 20enne di Canossa rimasto seriamente ferito e condotto in codice 3 presso all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di esatta analisi da parte dei carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno effettuato rilievi, il motociclo condotto dal 20ebbe percorreva via Rampognana con direzione Pontenovo quando durante la fase di un sorpasso collideva con il furgone che proveniva dall’opposta direzione.

Sebbene il conducente del furgone si sia gettato sulla propria destra l’urto si verificava con lo spigolo anteriore. A seguito dell’urto il centauro dopo un volo di 10 metri rovinava al suolo. Un impatto violento in conseguenza del quale il conducente della moto rimaneva policontuso in maniera seria e per questo veniva condotto al Santa Maria. I rilievi sono a cura dei carabinieri di San Polo d’Enza.