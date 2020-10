Sono cominciati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via della Vittoria a Fiorano Modenese. Per non creare eccessivo disagio ai residenti ed ai cittadini l’intervento procederà per stralci.

Il primo stralcio prevede la demolizione e rifacimento del marciapiede sul lato est da via Rizzotto a salire fino al civico 46 compreso.

Nei tratti interessati dai lavori saranno effettuate anche le predisposizioni per l’integrazione dei nuovi punti luce, previsti nel progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, in modo da contenere il disagio in un unico momento.

Per consentire gli interventi è previsto il restringimento stradale con l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, e divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 46 a via Placido Rizzotto fino alle ore 20.00 del 13 novembre 2020