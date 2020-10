Domani domenica 18 Ottobre in piazza della Libertà alle ore 16.30 si terrà per una selezione di miss Italia che approda per la prima volta a Scandiano, dove sarà assegnato il titolo di miss Reggio Emilia e Miss Scandiano 2020.

Dopo Piacenza, Parma, Modena, Ferrara e Bologna anche Reggio avrà la sua miss, e così l’Emilia avrà la sua squadra al completo.

Quest’anno le selezioni hanno preso il via il 5 agosto, a causa della pandemia e del lockdown, la prima tappa è stata a Zocca dove le miss sono state accolte nientemeno che dalla rockstar Vasco Rossi, nelle foto, e tra agosto e settembre si sono tenute 12 selezioni, in quasi tutte le province della nostra regione.

Dalle ore 14 arriveranno a Scandiano le ragazze debuttanti, per il casting preselettivo per il quale non sono previsti requisiti particolari, solo la maggiore età e la cittadinanza italiana; Info ed iscrizioni al casting sul sito missitalia.it chiamando la coordinatrice Yesi Phillips al 3534038335, l’iscrizione è GRATUITA.

Poco dopo arriveranno anche coloro che hanno già superato precedenti casting. e si uniranno alle altre prescelte, per le prove sul palco, con la regia del direttore artistico Antonio Borrelli, che condurrà anche la serata, affiancato dalla splendida Alessia Consolini di Reggio Emilia, finalista nazionale di miss Italia nel 2016 e nel 2019 ed all’inviato speciale Fabrizio Cremonini, mentre le candidate sfileranno sulle colonne sonore di Massimo Chiodi.

Alle 15.30 le foto e le riprese con le miss in gara e con coloro che hanno già conquistato in precedenti selezioni locali e che hanno conquistato i titoli

Alle ore 17 prenderà il via la sfilata dei bimbi con i capi di Original Marines; la serata, patrocinata e promossa dal Comune di Scandiano è curata dalla Gym Events srl di Marco Pellegrini esclusivista regionale del concorso miss Italia, mentre tutto l’allestimento di palco, passerella audio e luci, ledwall e regia mobile, è a cura di Sdc produzioni di Alessandro Scardovi che consentirà anche a chi non è presente di seguire l’evento in streaming su Facebook.

Ospite canoro il giovane cantante Riccardo Mazzi di Reggio Emilia, mentre gli scatti fotografici sono di Giuseppe Bucaria.

La giuria, presieduta dall’assessore Matteo Caffettani, avrà l’onere o l’onore di giudicare le candidate che si esibiranno anche in prove di talento, e verso le 19.30 saranno assegnate le fasce di miss Be_much, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Scandiano e miss Reggio Emilia 2020 che riceverà anche la coroncina Miluna

La manifestazione è organizzata come di consueto, nel rispetto delle normative anticovid, pertanto sia il pubblico che le miss e lo staff saranno sottoposti oltre all’obbligo della mascherina saranno sottoposti al termoscanner ed alla registrazione dei dati.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, e la prenotazione è obbligatoria alla mail: prenotazioneventi@comune.scandiano.re.it